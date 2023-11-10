THY EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Partizan ile karşılaştı.
Stark Arena'da oynanan karşılaşmayı Partizan 15 sayı geriden gelip 85-84 kazandı.
Partizan'da Frank Kaminsky, 15 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'in 23 sayısı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Stark Arena
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Thomas Bissuel (Fransa)
Partizan: Leday 2, Jaramaz 5, Nunnally 13, Dozier 5, Kaminsky 15, Vukcevic 8, Avramovic 7, Smailagic 13, Trifunovic 6, Andjusic 9, Ponitka 2
Fenerbahçe Beko: Madar 2, Dorsey 18, Hayes-Davis 23, Sestina 4, Motley 11, Biberovic 10, Wilbekin 9, Şehmus Hazer, Papagiannis 7, Melih Mahmutoğlu
1. Periyot: 23-27
Devre: 47-56
3. Periyot: 63-69
Stark Arena'da oynanan karşılaşmayı Partizan 15 sayı geriden gelip 85-84 kazandı.
Partizan'da Frank Kaminsky, 15 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'in 23 sayısı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Stark Arena
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Thomas Bissuel (Fransa)
Partizan: Leday 2, Jaramaz 5, Nunnally 13, Dozier 5, Kaminsky 15, Vukcevic 8, Avramovic 7, Smailagic 13, Trifunovic 6, Andjusic 9, Ponitka 2
Fenerbahçe Beko: Madar 2, Dorsey 18, Hayes-Davis 23, Sestina 4, Motley 11, Biberovic 10, Wilbekin 9, Şehmus Hazer, Papagiannis 7, Melih Mahmutoğlu
1. Periyot: 23-27
Devre: 47-56
3. Periyot: 63-69
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