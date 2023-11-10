Obradovicli Partizan, Fenerbahçe'ye 15 sayıdan döndü

THY EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 85-84 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Obradovicli Partizan, Fenerbahçe'ye 15 sayıdan döndü
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10 Kasım 2023 00:32
Son güncelleme 10 Kasım 2023 01:08
THY EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Partizan ile karşılaştı.

Stark Arena'da oynanan karşılaşmayı Partizan 15 sayı geriden gelip 85-84 kazandı.

Partizan'da Frank Kaminsky, 15 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'in 23 sayısı galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Partizan: Leday 2, Jaramaz 5, Nunnally 13, Dozier 5, Kaminsky 15, Vukcevic 8, Avramovic 7, Smailagic 13, Trifunovic 6, Andjusic 9, Ponitka 2

Fenerbahçe Beko: Madar 2, Dorsey 18, Hayes-Davis 23, Sestina 4, Motley 11, Biberovic 10, Wilbekin 9, Şehmus Hazer, Papagiannis 7, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 23-27

Devre: 47-56

3. Periyot: 63-69

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