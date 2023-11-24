Obradovic: ''Kötü hücumlar nedeniyle kaybettiğimiz bir maç''

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından konuştu.



Zeljko Obradovic, "İzleyenler için keyifli bir maçtı. İki takım için de gelgitlerle doluydu." diyerek şunları kaydetti:



"Üst üste kötü hücumlar nedeniyle kaybettiğimiz maçlardan biri oldu, bu yüzden üzgünüm. Anadolu Efes'e tebriklerimi sunuyorum. Erdem'i tebrik ediyorum ve iyi şanslar diliyorum. Buraya gelen Partizan taraftarlarına da teşekkür ediyorum."





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