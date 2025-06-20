O mail harekete geçirdi! Aziz Yıldırım, ihraç için başvurdu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz gün başkan vekili Erol Bilecik'in yazdığı bir e-posta sosyal medyada dolaşıma sokulmuş ve Bilecik'ten açıklama gelmişti.



AZİZ YILDIRIM, EROL BİLECİK'İN İHRACI İÇİN HAREKETE GEÇTİ



Bilecik, e-postayı yanlışlıkla birçok insana göndermediğini belirterek, e-postanın ele geçirildiğini açıklamıştı. E-postada kendisine yönelik ifadeler de bulunan Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için harekete geçti.

Eski başkan Aziz Yıldırım kendisine hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkan Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için Disiplin Kurulu'na başvurdu. Yıldırım, Başkan Ali Koç, Burak Kızılhan ve Ferudun Niğdelioğlu'nu da şahit gösterdi. Disiplin Kurulu, duruşma yaparken şahitleri de dinleyecek.