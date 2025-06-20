20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
19:00
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
21:00
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
01:00
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
04:00
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
21:45
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
21:45
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
21:45
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
21:45
20 Haziran
Shamrock -Cork City
21:45

O mail harekete geçirdi! Aziz Yıldırım, ihraç için başvurdu

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım kendisine hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkan Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için Disiplin Kurulu'na başvurdu.

calendar 20 Haziran 2025 13:01 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 13:06
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
O mail harekete geçirdi! Aziz Yıldırım, ihraç için başvurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de geçtiğimiz gün başkan vekili Erol Bilecik'in yazdığı bir e-posta sosyal medyada dolaşıma sokulmuş ve Bilecik'ten açıklama gelmişti.

AZİZ YILDIRIM, EROL BİLECİK'İN İHRACI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bilecik, e-postayı yanlışlıkla birçok insana göndermediğini belirterek, e-postanın ele geçirildiğini açıklamıştı. E-postada kendisine yönelik ifadeler de bulunan Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için harekete geçti.



ŞAHİT OLARAK ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER

Eski başkan Aziz Yıldırım kendisine hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkan Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için Disiplin Kurulu'na başvurdu. Yıldırım, Başkan Ali Koç, Burak Kızılhan ve Ferudun Niğdelioğlu'nu da şahit gösterdi. Disiplin Kurulu, duruşma yaparken şahitleri de dinleyecek.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.