Nuri Şahin, Başakşehir'de galibiyetle başladı!

Süper Lig'de erteleme maçında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Nuri Şahin ile ilk maçına çıkan Başakşehir, maçı 2-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ivan Brnic ve 69. dakikada Anıl Yiğit Çınar (kendi kalesine) kaydetti.
Bu sezon ligde ilk galibiyeti alan Başakşehir puanını 5'e yükseltti. Fatih Karagümrük 3 puanda kaldı.
Süper Lig'de hafta sonu Fatih Karagümrük, Samsunspor'a konuk olacak. Başakşehir, Alanyaspor'u ağırlayacak.
