Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, NBA şampiyonluğunun "NBA şampiyonu" olarak, Dünya Kupası şampiyonluğunun ise "Dünya şampiyonu" olarak adlandırılması gerektiğini öne sürdü.



Alman basketbol ikonu, yakın zamanda BasketNews'ten Donatas Urbonas ile yaptığı bir röportajda NBA'de şampiyon olan takımın "Dünya şampiyonu" olarak nitelendirilmesi hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi:



"Yani anlıyorum, NBA dünyanın en iyi ligi. Dolayısıyla, elbette, kazandığınızda kendinize dünya şampiyonu diyorsunuz. Ancak teknik olarak, bu bir dünya şampiyonası değil. Ben FIBA'da da, NBA'de de oynadığım için, her iki argümanı da anlıyorum."



ABD'li atlet Noah Lyles, geçtiğimiz sene NBA oyuncularının bir şampiyonluk kazandıktan sonra kendilerini "dünya şampiyonu" olarak adlandırmalarını sorgulamış ve bu ifadesiyle birçok NBA oyuncusunun tepkisiyle karşılaşmıştı.



O zamandan beri birçok mecrada tartışılan bu konu, kimilerinin kağıt üzerinde Lyles'ın haklı olduğunu, kimilerinin ise gerçekçi bir açıdan yaklaşıldığında NBA şampiyonu olan takımın dünyanın en iyi basketbol takımı olmasından dolayı haksız olduğunu ileri sürmüştü.





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