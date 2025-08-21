21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Nowitzki: "Luka'nın takası, Mavs için zor karardı..."

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Luka Doncic'in sezon ortasında Los Angeles Lakers'a takas edilmesiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Luka Doncic'in sezon ortasında Los Angeles Lakers'a takas edilmesiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Eski takım arkadaşı Steve Nash'e konuşan Nowitzki, bu kararın kendisini de şaşırttığını belirtti:
"Kimse bunu öngörmüyordu. Bu sadece basketbol haberi değil, dünya haberi oldu. Kulübün vermek zorunda kaldığı çok zor bir karardı."

Takas kapsamında Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris Lakers'a giderken; Mavericks, Anthony Davis, Max Christie ve 2029 ilk tur seçimini aldı. Utah Jazz ise Jalen Hood-Schifino ile ek seçim haklarını elde etti.


Doncic'in ayrılığı, Dallas taraftarında büyük tepki toplarken, GM Nico Harrison savunmayı geleceğin temeli olarak gördüklerini açıkladı. Doncic, Lakers formasıyla çıktığı ilk 28 maçta 28.2 sayı, 8.1 ribaund ve 7.5 asist ortalaması yakaladı.

Nowitzki ise duygusal ikilemini şu sözlerle dile getirdi:
"Luka'yı desteklemek istiyorum ama ben de ölümüne bir Maverick'im. Bu zor bir karardı. İki taraf da yoluna devam ediyor."

NBA tarihinde ilk kez iki aktif All-NBA oyuncusunun sezon ortasında takas edilmesiyle sonuçlanan bu hamle, ligin dengesini değiştirdi. Nowitzki, "NBA'in sürprizlerle dolu" olduğunu vurguladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
