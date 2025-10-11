11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Nottingham Forest için Dyche ismi öne çıkıyor

Premier Lig'de küme düşme hattına yaklaşan Nottingham Forest'te teknik direktör Ange Postecoglou'nun koltuğu sallanıyor. Kulüp sahibi Evangelos Marinakis'in, takımın başına Sean Dyche'ı getirmeyi düşündüğü iddia edildi.

11 Ekim 2025 21:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Premier Lig'de zor günler geçiren Nottingham Forest, teknik direktör Ange Postecoglou ile yolları ayırma aşamasına geldi.
 
Kulüp sahibi Evangelos Marinakis, takımın kötü gidişatı sonrası yeni bir teknik adam arayışına girerken, öne çıkan isim Sean Dyche oldu.
 
Dyche'ın, halihazırda Nottingham'da yaşıyor olması ve Premier Lig'de özellikle düşme hattındaki takımlarla edindiği tecrübe nedeniyle Marinakis'in listesinde ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. 54 yaşındaki teknik adam, daha önce Burnley ile iki kez Premier Lig'e yükselme başarısı göstermiş, son olarak ise Everton'da görev yapmıştı.
 
"SABAH KOVULUYORSUN"
 
Forest, bu sezon şu ana kadar yalnızca 5 puan toplayabildi ve 17. sırada, küme düşme hattının hemen üstünde yer alıyor. Takım, Avrupa Ligi'nde Midtjylland karşısında alınan 2 Ekim tarihli mağlubiyetin ardından tribünlerden yükselen "Sabah kovuluyorsun" tezahüratlarıyla büyük bir kriz sinyali vermişti.
 
 
Marinakis'in alternatif adaylar arasında Fulham Teknik Direktörü Marco Silva ve eski Forest hocası Steve Cooper'ı da düşündüğü iddia ediliyor. Ancak her iki isim de halihazırda başka kulüplerde görev yapıyor ve yüksek tazminat sorunları gündeme gelebilir. Öte yandan Sean Dyche'ın boşta olması, onu kısa vadede en uygun aday haline getiriyor.
 
Forest'in bir sonraki maçı, 18 Ekim Cumartesi günü kendi sahasında Chelsea'ye karşı. Bu maç, Postecoglou'nun kaderini belirleyebilir. Yeni bir mağlubiyet, Avustralyalı teknik adamın görevden alınmasına ve Dyche döneminin başlamasına yol açabilir.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
