Nottingham Forest, Brentford'ı rahat geçti

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Brentford ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.



Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham Forest 2-0'lık skorla kazandı.



Nottingham Forest'a galibiyeti getiren gollleri 38. dakikada Ola Aina ve 51. dakikada Anthony Elanga kaydetti.



NOTTINGHAM FOREST'IN BRENTFORD KABUSU SONA ERDİ



Brentford'a karşı son 6 lig maçında galip gelemeyen Nottingham Forest (3B 3M), Brentford'a karşı kötü serisine son verdi.



Gelecek hafta Tottenham'ı evinde ağırlayacak olan Nottingham Forest, bu galibiyet ile birlikte puanını 31'e çıkarırken Brighton deplasmanına gidecek olan Brentford, 23 puanla 12. sırada bulunuyor.



