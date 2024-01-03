İsmi uzun süredir Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Fluminense'nin 26 yaşındaki savunma oyuncusu Nino'nun yeni adresi belli oluyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Rus ekibi Zenit, Nino transferi için kulübü Fluminense ile pazarlıkta sona geldi.



Zenit'in transfer için Brezilya ekibi ile 5 milyon Euro bonserviste anlaştığı belirtilirken, sözleşmede 1 milyon euro'luk bonusun da yer alacağı ifade edildi.



İki tarafın sözleşmede son detayları konuştuğu ve birkaç gün içinde oyuncunun Zenit'e imza atması beklendiği aktarıldı.



NOTTINGHAM FOREST İLE ANLAŞAMADI



Ayrıca başarılı oyuncunun, uzun süredir Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile görüşme halinde olduğu ancak karşılıklı anlaşmaya varılamadığı belirtildi.





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