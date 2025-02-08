Nijerya'dan Osimhen'e destek!

Nijerya'nın eski oyuncularından Emmanuel Amunike, Victor Osimhen'in devre arasında Galatasaray'da kalma kararının doğru olduğunu söyledi ve vatandaşının bu kararına destek verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nijerya'dan Osimhen'e destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2025 17:36
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, ara transfer döneminde; Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi ekiplerin ilgisine rağmen sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlama kararı aldı.

Osimhen, ara transfer döneminde gelen teklifleri kabul etmedi ve Avrupa'da transfer döneminin bitmesiyle Galatasaray'da kaldı.

"GALATASARAY'DA KALMASI DOĞRU"

26 yaşındaki golcü futbolcunun bu kararına ülkesinden destek geldi. Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Amunike, Osimhen için yaptığı açıklamada, "Bence ara transfer döneminde Galatasaray'da kalarak ve birçok ilgiye rağmen transferde acele etmeyerek doğru bir karar verdi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Amunike, "Türkiye'de büyük bir coşkuyla karşılandı ve takdir edildi. Bunun karşılığını minnettarlıkla ödemesi çok önemli. Tam potansiyeli yeniden kazanmayı başardı ve tüm bunlar Napoli ile anlaşmazlık yaşadığında ona bir şans verilmesinden kaynaklanıyor." sözlerini sarf etti.

"İYİ BİR HESAPLAMA YAPTI"

Osimhen'in yaz transfer döneminde önemli teklifler alacağını söyleyen Amunike, "Haziran ayında teklifler alacaktır. Bu teklifler hem kendisi hem de Napoli için daha büyük ve daha iyi olacaktır. Galatasaray'dan memnun bir şekilde ayrılacak, kulüp ve taraftarlar da onunla hiçbir sorun yaşamayacak. Genel olarak Osimhen ve menajeri iyi bir hesaplama yaptı." diye konuştu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 22 maçta süre bulan Victor Osimhen, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery