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Nihat Kahveci: "Çok büyük kaleci alacaklar"

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın ardından çok büyük bir kaleci alacağını söyledi.

calendar 29 Mayıs 2025 12:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nihat Kahveci: 'Çok büyük kaleci alacaklar'
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Nihat Kahveci, Galatasaray'ın gündemini Haber Global'de yorumladı.

Kahveci, Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın ardından çok büyük bir kaleci alacağını söyledi.

Nihat Kahveci'nin sözleri şu şekilde:

"Muslera için söylenecek bir şey yok. 100 yıl sonra da konuşulacak. Zaten gideceği belliydi. İnanılmaz maçlar oynadı. Galatasaraylıların haricinde tüm takım taraftarları çok seviyor. Günay iyi kaleci, tecrübeli. İhtiyaç anında başarılı oldu ama birinci kaleci olmak kolay değil."

"ÇOK BÜYÜK KALECİ ALACAKLAR"

"Senin Muslera'dan sonra daha net kalecin olmalı. Buffon bile gelse stres yaşar. Ekonomik düşüncelerini bilmiyorum ama çok büyük kaleci alacaklarını düşünüyorum"


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