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Nicolas Pepe, iki yıl daha Villarreal'de

Geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Villarreal ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

calendar 16 Temmuz 2025 15:42 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 15:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nicolas Pepe, iki yıl daha Villarreal'de
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Villarreal , Nicolas Pepe ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, 2028 yılı Haziran ayına kadar sarı formayı giymeye devam edecek. Pepe'nin kulüple hâlihazırda bir yıllık sözleşmesi bulunuyordu, bu anlaşmayı iki sezon daha uzattı.

TRABZONSPOR'DAN AYRILIP VILLARREAL'E KATILMIŞTI

Nicolas Pepe, geçtiğimiz yaz serbest oyuncu statüsünde Villarreal'e katılmıştı ve Marcelino García Toral yönetiminde önemli bir oyuncuya dönüştü. Sarı Denizaltı formasıyla ilk sezonunda toplam 28 maça çıktı, 3 gol atıp 6 asist yaptı.

Özellikle sezonun son bölümündeki katkısı öne çıktı; o dönemdeki performansıyla Villarreal'in UEFA Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştirmesinde kilit rol oynadı.

2019 yılında Lille'den Arsenal'e 80 milyon Euro'ya transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalan futbolcu, 2024 yılında bedelsiz olarak Trabzonspor'un yolunu tutmuş, bordo-mavili formayla 23 maça çıkan Pepe, bu maçlarda 6 gol atıp 3 de asist katkısı vermişti.

OYUNCU GEÇMİŞİ


Villarreal dışında Arsenal, Nice, Trabzonspor, LOSC Lille ve Angers gibi takımların da formasını giyen Nicolas Pepe, Fildişi Sahili Millî Takımı'nda da forma giyiyor. 2016 yılında milli takımı ile ilk maçına çıkan Pepe, o zamandan bu yana toplamda 47 maçta oynadı, 11 gol atıp 4 asist yaptı.

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