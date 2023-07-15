Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilgilendiği Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez, geleceği için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"NİSAN AYINDAN BERİ GÖRÜŞMEDİK"
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın sezon öncesi çalışmalarında açıklamalarda bulunan Dominguez,"Bologna'nın önerdiği ile benim istediğim ücret arasında küçük bir fark var ancak sözleşme yenileme görüşmeleri nasıl ilerliyor bilmiyorum. Nisan ayından bu yana kulüp ile iletişime geçmedik. Şu anda aklım Bologna'da." ifadelerini kullandı.
"KUPALAR KAZANAN BİR TAKIM İYİ OLUR"
Hakkında çıkan transfer haberlerini de değerlendiren 25 yaşındaki oyuncu, "Transfer görüşmeleri hakkında bir şey duymadım. Kontratımın bitmesine 1 yıl var ve iyi bir sezon geçirmek için çalışıyorum. Kişisel olarak kupalar kazanan bir takımda oynamak isterim ancak Bologna'da kendimi iyi hissediyorum." dedi.
"NİSAN AYINDAN BERİ GÖRÜŞMEDİK"
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın sezon öncesi çalışmalarında açıklamalarda bulunan Dominguez,"Bologna'nın önerdiği ile benim istediğim ücret arasında küçük bir fark var ancak sözleşme yenileme görüşmeleri nasıl ilerliyor bilmiyorum. Nisan ayından bu yana kulüp ile iletişime geçmedik. Şu anda aklım Bologna'da." ifadelerini kullandı.
"KUPALAR KAZANAN BİR TAKIM İYİ OLUR"
Hakkında çıkan transfer haberlerini de değerlendiren 25 yaşındaki oyuncu, "Transfer görüşmeleri hakkında bir şey duymadım. Kontratımın bitmesine 1 yıl var ve iyi bir sezon geçirmek için çalışıyorum. Kişisel olarak kupalar kazanan bir takımda oynamak isterim ancak Bologna'da kendimi iyi hissediyorum." dedi.
NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?
İtalya Serie A'nın Bologna takımında forma giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez, 28 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. 1.79 cm boyunda ve 73 kilo olan Nicolas Dominguez, sağ ayağını kullanıyor. Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla ilk 11'de 23 maça çıkan Nicolas Dominguez, 7 sarı kart gördü. Nicolas Dominguez, geçtiğimiz sezon 3 asist katkısı ile oynadı.