Newcastle United yine kazanamadı: 1-1

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile Bournemouth 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Newcastle United yine kazanamadı: 1-1
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17 Eylül 2022 19:06
İngiltere Premier'de Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile Gary O'Neil'ın yönetimindeki Bournemouth karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Newcastle United'ı golü 67. dakikada penaltından Alexander Isak'tan, Bournemouth'un golü ise 62. dakikada Philip Billing'de geldi.

Bu sonuçla beraber ligde oynadığı 7 maçta 5. beraberliğini alan Newcastle United puanını 8'e çıkarırken, Bournemouth da 8 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United deplasmanda Fulham ile karşılaşırken, Bournemouth evinde Brentford'u konuk edecek.

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