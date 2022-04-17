Newcastle United, son dakika golüyle güldü!

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile Brendan Rodgers'ın yönetimindeki Leicester City karşı karşıya geldi.



St. James' Park'ta oynanan karşılaşma 2-1 Newcastle United'ın üstünlüğü ile sona ererken ev sahibi Newcastle United'ın gollerini 30 ve 90+5. dakikalarda Bruno Guimaraes, konuk Leicester City'nin tek golünü ise 19. dakikada Ademola Lookman kaydetti.



İç sahadaki üst üste 5. galibiyetini alan Newcastle United, alt sıralar ile olan puan farkını iyice açmış oldu. Newcastle United bu süreçte, Everton, Aston Villa, Brighton, Wolverhampton ve son olarak Leicester City'i mağlup etmiş oldu.



Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.



Bu sonuçla beraber ev sahibi Newcastle United, puanını 37'e yükseltirken konuk ekip Leicester City 40 puanda kaldı



Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United evinde Crystal Palace ile karşılaşırken, Leicester City deplasmanda Everton ile oynayacak.





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