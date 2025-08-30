Newcastle United rekor transferi açıkladı: Woltemade

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala geleceği merakla beklenen Nick Woltemade'nin yeni durağı belli oldu.



Newcastle United, Stuttgart forması giyen Nick Woltemade'yi 85 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.



İngiliz ekibi, 23 yaşındaki golcü oyuncu ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.



Newcastle United, bu transferde ödediği toplam 90 milyon Euro'luk ücretle kulüp rekorunu kırdı.







