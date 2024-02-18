Nesibe Aydın'dan Hatay'a 55 sayı fark!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 124-69 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nesibe Aydın'dan Hatay'a 55 sayı fark!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2024 16:39
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 124-69 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Niyazi Yasin Kahraman, Samet Biner, Mustafa Gürhan Soysal

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 5, Sena Işık 3, Betül Kutlu 13, Nuran Tutsak 24, Öykü Taşkın 18, Elanur Demir 6

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 17, Thomas, Elif Çayır 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 14, Gamze Takmaz, Ada Naz Çorum 8, Şeyma Esra Yılık 12, Cannon 23, Coates 30, Zec 7

1. Periyot: 11-32

Devre: 24-66

3. Periyot: 51-103

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery