Nesibe Aydın'dan Hatay'a 55 sayı fark!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 124-69 yendi.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Niyazi Yasin Kahraman, Samet Biner, Mustafa Gürhan Soysal
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 5, Sena Işık 3, Betül Kutlu 13, Nuran Tutsak 24, Öykü Taşkın 18, Elanur Demir 6
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 17, Thomas, Elif Çayır 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 14, Gamze Takmaz, Ada Naz Çorum 8, Şeyma Esra Yılık 12, Cannon 23, Coates 30, Zec 7
1. Periyot: 11-32
Devre: 24-66
3. Periyot: 51-103
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Niyazi Yasin Kahraman, Samet Biner, Mustafa Gürhan Soysal
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 5, Sena Işık 3, Betül Kutlu 13, Nuran Tutsak 24, Öykü Taşkın 18, Elanur Demir 6
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 17, Thomas, Elif Çayır 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 14, Gamze Takmaz, Ada Naz Çorum 8, Şeyma Esra Yılık 12, Cannon 23, Coates 30, Zec 7
1. Periyot: 11-32
Devre: 24-66
3. Periyot: 51-103