Nenad Bjelica sahaya indi

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nenad Bjelica sahaya indi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2023 16:36
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında perşembe Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde yaptığı ilk çalışmayla tamamladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, salı akşamı Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra kente gelen Hırvat Teknik Direktör Bjelica'nın, takımın bugünkü çalışmasında yer aldığı belirtildi.

Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Futbol Koordinasyon Direktörü İhsan Derelioğlu'nun, Bjelica'ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştığı kaydedildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery