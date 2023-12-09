Nefes kesen maç Kuzeyboru'nun

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. hafta maçında Kuzeyboru, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Nefes kesen maç Kuzeyboru'nun
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09 Aralık 2023 17:50
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. hafta maçında Kuzeyboru, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal

Sarıyer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ceylan Arısan, Gizem Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Drewniok (Işıl Öz, Simay Kurt, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Simenenko, Karmen Aksoy, Aleyna Vence)

Kuzeyboru: Tuğba İvegin, Janset Erkul, Gonzalez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, Merve Atlıer, Begic, Liray Akpınar)

Setler: 25-20, 16-25, 20-25, 26-24, 13-15

Süre: 129 dakika (28, 24, 25, 32, 20)

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