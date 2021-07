Necati Ateş: 'Adamlık nedir bilsinler'

Yorumlar beni çok üzdü

Mehmet Şimşek'ten özür bekliyorum

İnat ettiler

Avukat Süllü ne demişti?

Es Es'e yardımcı olurum

Mehmet Şimşek'ten özür geldi

Hocam ile konuştuk @neco_ates



Dilim döndüğünce basında çıkan Eskişehirspor 12 milyon yükten kurtuldu haberine yaptığım hakaret içermeyen yorumum için özür diledim



Allah var ilk cümlesi Eskişehirspor inşallah transfer tahtasını açar dedi utandım



Hakkını helal et hocam 🖤❤️ pic.twitter.com/PO1kysroWb



— Mehmet Şimşek (@mehmetesk1974) July 2, 2021

2012-13 ve 2013-14 sezonlarında Eskişehirspor'da forma giyen Necati Ateş, Mayıs 2014'te alacakları ödenmediği için TFF tarafından haklı görülünce boşa çıkmıştı.Eskişehirspor'dan yıllık 1 Milyon 500 bin Euro kazanan Necati, o dönem yıllık 800 bin TL'ye Kayseri Erciyesspor ile anlaşmıştı. Aradaki 700 bin Euro için iki taraf orta yolu bulamayınca davalık oldu. Davanın sonunda kazanan Necati Ateş oldu. 29 Haziran Salı günü kesinleşmiş karar Siyah-Kırmızılı kulübe ulaştı.Bize küfür ettiriyorlardıYaşanan süreçle ilgili Aytaç Ersoy'a konuşan Necati Ateş, kendisini taraftarların önüne atanlara sitem etti. Eski futbolcu, "Temmuz 2019'da Mehmet Şimşek bir tweet atmıştı. Davayı Eskişehirspor'un kazandığını, kulübün 12 Milyon TL'lik bir borçtan kurtulduğunu yazan haberi paylaşıp, 'Nasıl gençler eğleniyor muyuz' notunu eklemiş. İnsanları kandırıp, bize küfür ettiriyorlardı, şimdi imza için yalvarıyorlar. Herkes haddini bilecek. Taraftara hoş görünmek için sıkıp sıkıp duruyorlardı" dedi.Kesinleşen 700 bin Euro'ya değinen Ateş, "Kulüp düzlüğe çıkana kadar ben para talep etmeyeceğim ama yapılanları da unutmayacağım. O gün atılan Tweet'in altına yapılan gereksiz, beni kötüleyici yorumlar beni üzdü. Şu an istesem haciz vs her şeyi yaparım. Ama koskoca bir çınara neden zarar vereyim? Adamlık nedir bilsinler. Orada bizi sevenler, benim sevdiğim insanlar var. Oradaki taraftara yanlış algı yaratıp bizi kötülediler" dedi."Mehmet Şimşek'in arayıp özür dilemesini bekliyorum" diyen Ateş, "Yeni oluşan Divan Kurulu'ndan biriyle görüştüm. Ona da aynı şekilde söyledim. Mehmet Şimşek'in aramasını bekliyorum. Hatta aramasın, tweet atsa da olur. Transfer tahtasını açma sürecinde Eskişehirspor'a imza vereceğim. Ama dediğim gibi Mehmet Şimşek'in beni aramasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.Ateş, "Eskişehirspor adına bu davayla ilgilenen avukatlara soruyorum, bu davayı kaybedeceklerini bile bile bu masrafları cebinden öderler miydi? Ben o zaman anlaşalım, rahatlatayım sizi, bana 2 yılda ödersiniz dedim. Ama davayı kazanacaklarına inanıp inat ettiler. Anlaşmaya yanaşmadılar. Şimdi durum bu noktalara geldi" dedi.Necati Ateş davasını yürüten Av. Oytun Süllü, o dönem yaptığı açıklamada, "Bu davanın kazanılması sayesinde kulüp faizlerle birlikte 12 Milyon TL borç yükünden kurtulmuştur. Ayrıca Necati Ateş'in yapmış olduğu feshin haksız olması sebebiyle, kendisine açılacak olan haksız fesih tazminatı davası sayesinde de kulübe ciddi gelir elde edilebilecek ve bu para da, zor günler geçiren Eskişehirspor'a bir nebze destek olacaktır" demişti."Eskişehir'de ekmek yedik" diyen Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ateş, "1 TL'lik katkısı olmayanlar konuşuyor. Kaan Ay döneminde Eskişehirspor transferi açtığında birçok topçuyla bizzat konuştum. İmza vermelerini istedim. Kırmadılar imza verdiler. Yarın Eskişehirspor Kulübü bir futbolcu isterse yine yardımcı olacağım. Ben Eskişehirspor'u severim" diye konuştu.Mehmet Şimşek, bu sözler üzerine Necati Ateş'i arayarak özür dilediğini belirterek, "Necati Ateş Hocam ile konuştuk. Dilim döndüğünce basında çıkan Eskişehirspor 12 milyon yükten kurtuldu haberine yaptığım hakaret içermeyen yorumum için özür diledim. Allah var ilk cümlesi Eskişehirspor inşallah transfer tahtasını açar dedi utandım. Hakkını helal et hocam" dedi.