Beşiktaş'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.
İtalyan oyuncu, 67. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Muçi'ye şık bir pas veren Ndour'un servisini boş çevirmeyen Muçi, bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, maçın sona ermesinin ardından tribünlere "Üçlü" tezahüratı yaptırdı.
İtalyan oyuncu, 67. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Muçi'ye şık bir pas veren Ndour'un servisini boş çevirmeyen Muçi, bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, maçın sona ermesinin ardından tribünlere "Üçlü" tezahüratı yaptırdı.
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