Belçika Ligi ekiplerinden Genk'te forma giyenhakkında itiraflarda bulundu.Demokratik Kongolu futbolcu, Belçika basınına röportaj verirken ''Bu sene tek hedef şampiyonluk. Sezon sonunda geleceğime bakabilirim. Zaten kariyerimde çok zaman kaybettim, artık kariyerimi planlayacak yaşa geldim.'' sözlerini kullandı.27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı gösterdiği performansla da büyük beğeni toplamıştı. Dieumerci Ndongala, bu sezon Genk ile toplam 33 maça çıkarken 6 gol ve 8 asist üretmişti.