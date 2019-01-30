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Ndongala'dan Galatasaray itirafı!

Belçika Ligi takımlarından Genk'in kanat oyuncusu Dieumerci Ndongala, Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ndongala'dan Galatasaray itirafı!
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30 Ocak 2019 16:17
Belçika Ligi ekiplerinden Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala, Galatasaray hakkında itiraflarda bulundu.

Demokratik Kongolu futbolcu, Belçika basınına röportaj verirken ''Genk, beni kış transfer döneminde bırakmak istemedi. Galatasaray'dan teklif almıştım ama kulüp kapıları kapattı. Bu sene tek hedef şampiyonluk. Sezon sonunda geleceğime bakabilirim. Zaten kariyerimde çok zaman kaybettim, artık kariyerimi planlayacak yaşa geldim.'' sözlerini kullandı.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı gösterdiği performansla da büyük beğeni toplamıştı. Dieumerci Ndongala, bu sezon Genk ile toplam 33 maça çıkarken 6 gol ve 8 asist üretmişti.

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