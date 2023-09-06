Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Tottenham'dan renklerine bağladığı Tanguy Ndombele yüksek oyuncu profili ve potansiyeliyle dikkat çekiyor. Deneyimli oyuncu, Lyon'dan Tottenham'a 4 yıl önce 62 milyon euro rekor bonservisle transfer olmuştu.
NAPOLİ PERFORMANSI
Ndombele kiralık olarak top koşturduğu İtalyan ekibi Napoli'nin geçen seneki tarihi şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan isimlerdendi. Lyon'da en başarılı dönemini geçiren Fransız futbolcu, Tottenham'da 90 dakika oynadığı maç sayısı çok az oldu.
EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ
Ndombele'nin yeşil sahada öne çıkan en büyük özelliği yeni takım arkadaşı Lucas Torreira'dan farklı olarak hem defansif hem ofansif açıdan eşit seviyede önemli bir etki ortaya koyabilmesi. Ndombele'nin orta saha gibi ikili mücadelelerin en fazla yaşandığı bir alanda görev yapmasına karşın, futbol kariyeri boyunca kart cezalısı olarak kaçırdığı maç sayısı sadece iki. Fransız futbolcu ayrıca çok az sakatlık sorunu yaşamasıyla da biliniyor. 26 yaşındaki futbolcunun son yıllarda darbeye sakatlık ve gribal enfeksiyon sorunları dışında maç kaçırmaması dikkat çekiyor.
Tanguy Ndombele, Napoli forması giydiği geçen sezon toplamda 40 resmi maça çıktı. Fransız futbolcu rakip ağlara 2 gol gönderirken, 1 kez de asist yaptı.
Ndombele, Fransa Milli Takımı'nda 7 kez görev yaptı. Deneyimli oyuncu son olarak 28 Mart 2021'de Kazakistan'ı 2-1 yendikleri 2022 Dünya Kupası Eleme grubu maçında forma giymişti.
NAPOLİ PERFORMANSI
Ndombele kiralık olarak top koşturduğu İtalyan ekibi Napoli'nin geçen seneki tarihi şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan isimlerdendi. Lyon'da en başarılı dönemini geçiren Fransız futbolcu, Tottenham'da 90 dakika oynadığı maç sayısı çok az oldu.
EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ
Ndombele'nin yeşil sahada öne çıkan en büyük özelliği yeni takım arkadaşı Lucas Torreira'dan farklı olarak hem defansif hem ofansif açıdan eşit seviyede önemli bir etki ortaya koyabilmesi. Ndombele'nin orta saha gibi ikili mücadelelerin en fazla yaşandığı bir alanda görev yapmasına karşın, futbol kariyeri boyunca kart cezalısı olarak kaçırdığı maç sayısı sadece iki. Fransız futbolcu ayrıca çok az sakatlık sorunu yaşamasıyla da biliniyor. 26 yaşındaki futbolcunun son yıllarda darbeye sakatlık ve gribal enfeksiyon sorunları dışında maç kaçırmaması dikkat çekiyor.
Tanguy Ndombele, Napoli forması giydiği geçen sezon toplamda 40 resmi maça çıktı. Fransız futbolcu rakip ağlara 2 gol gönderirken, 1 kez de asist yaptı.
Ndombele, Fransa Milli Takımı'nda 7 kez görev yaptı. Deneyimli oyuncu son olarak 28 Mart 2021'de Kazakistan'ı 2-1 yendikleri 2022 Dünya Kupası Eleme grubu maçında forma giymişti.