Ndombele: 'Ne isteniyorsa yapıyorum'

Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Fransız orta saha Tanguy Ndombele yayıncı kuruluşa konuştu.
Mücadeleyi değerlendiren Fransız oyuncu, "Genel olarak iyi oynadığımızı, maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Her maçın zor olacağını biliyoruz. Üç puan almak önemliydi." dedi.
"BENDEN İSTENEN NEYSE YAPIYORUM"
Ndombele, "Kerem Demirbay ile iyi oynadık. Kaliteli oyuncularımız var. Benden istenen neyse her maç onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Mücadeleyi değerlendiren Fransız oyuncu, "Genel olarak iyi oynadığımızı, maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Her maçın zor olacağını biliyoruz. Üç puan almak önemliydi." dedi.
"BENDEN İSTENEN NEYSE YAPIYORUM"
Ndombele, "Kerem Demirbay ile iyi oynadık. Kaliteli oyuncularımız var. Benden istenen neyse her maç onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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