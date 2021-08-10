Ndao transferi iptal, geri dönüyor!

Karagümrük, Al Ahli ile transferi için anlaştığı Ndao'yu çıkan pürüzler nedeniyle geri çağırdı.

, Fotoğraf; AA
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Ndao transferi iptal, geri dönüyor!
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10 Ağustos 2021 01:21
Karagümrük, Al Ahli'nin anlaşmaya uymaması nedeniyle 24 yaşındaki Ndao'yu Türkiye'ye çağırdı.

A Spor'un haberine göre; Al Ahli'nin transfer için ödeyeceği miktarın belli bir kısmı bugün ödemesi gerekiyordu. Transfer miktarı ödenmediği için Ndao geri dönüyor

Ndao'un transfer bedeli bonuslarla birlikta 3 milyon euroyu buluyordu. Başkan Süleyman Hurma yaptığı açıklamada golcü yıldızın geri dönmesine sevindiği ifade ederken '5 milyon euro da verseler satmam' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karagümrük'ün yıldızı için Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyordu.


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