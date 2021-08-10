Ndao transferi iptal, geri dönüyor!

Karagümrük, Al Ahli'nin anlaşmaya uymaması nedeniyle 24 yaşındaki Ndao'yu Türkiye'ye çağırdı.



A Spor'un haberine göre; Al Ahli'nin transfer için ödeyeceği miktarın belli bir kısmı bugün ödemesi gerekiyordu. Transfer miktarı ödenmediği için Ndao geri dönüyor



Ndao'un transfer bedeli bonuslarla birlikta 3 milyon euroyu buluyordu. Başkan Süleyman Hurma yaptığı açıklamada golcü yıldızın geri dönmesine sevindiği ifade ederken '5 milyon euro da verseler satmam' ifadelerini kullandı.



Öte yandan Karagümrük'ün yıldızı için Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyordu.



