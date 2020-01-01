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NBA'in sezona dönüş planı, başarısız olmak için "fazla büyük" olarak görülüyor

NBA'in sezona geri dönüş planının, "başarısız olmak için fazla büyük" olduğu düşünüldüğü açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in sezona geri dönüş planının, "başarısız olmak için fazla büyük" olduğu düşünüldüğü açıklandı.

Pozitif KOVID-19 test sonuçlarındaki artış nedeniyle, NBA'in sezona dönüş planının uygulanabilirliği üzerine birçok endişe olsa da, lig kaynakları sezonun 30 Temmuz'da yeniden başlamasının, planlandığı gibi devam etmesini bekliyor.

ESPN'den Brian Windhorst, Sports Center'a şu açıklamaları yaptı:

"Genel olarak virüs hakkında endişe duyan oyuncular var. Ve Orlando bölgesinde gelişen şu durum var. Şu anda birçoğu için merkezi odak olan Black Lives Matter hareketine odaklanmak isteyen oyuncular var. Sakatlık konusunda endişe duyan oyuncular, özellikle de büyük bir serbest oyuncu döneminden önce muhtemel olarak sakatlanmak istemeyen serbest oyuncular var ve denizaşırı ülkelerde olup, ABD'deki şu anki duruma geri dönmek istemeyebilecek oyuncular da var. Yurtdışındaki tüm oyuncuların, 15 Haziran'a kadar dönmeleri gerekiyordu, ama hepsi geri gelmedi."

"Tüm bunları söyledikten sonra, size şunu da söyleyeyim, şu anda konuştuğum herkes, bu planın şu anda başarısız olmak için fazla büyük olduğunu söylüyor. Oyuncuların ezici çoğunluğu heyecanlı. Orada olmak istiyorlar. Bubble ortamına takımlarıyla girecekleri zaman, pozitif test sonucu alacak oyuncular olacağını biliyorlar. Şu anda bu, başarısız olmak için fazla büyük."

Bir tahmine göre, sezonun iptal edilmesi durumunda, NBA yaklaşık 2 milyar dolar gelir kaybedecek.


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