Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant, artık NBA'in en iyi 10 oyuncusu arasında değerlendirilmiyor. ESPN'den Tim MacMahon'ın aktardığına göre, lig genelinde Morant'a bakış açısında önemli bir değişim yaşanmış durumda.



MacMahon, Pazartesi günü yayımlanan Brian Windhorst & The Hoop Collective podcastinde, ligin üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, "Ligdeki genel menajerler, yöneticiler ve scoutlarla konuştuğumda, artık kimse sağlıklı bir Ja Morant'ı ilk 10 oyuncu arasında değerlendirmiyor," ifadelerini kullandı.



Bir dönem NBA'in en parlak genç yıldızlarından biri olarak gösterilen Morant için işler 2024-25 sezonunda tersine dönmüş durumda. Morant, bu sezon maç başına 23,2 sayı ortalamasıyla oynayarak, 2020-21 sezonundan bu yana en düşük sayı ortalamasını yakaladı.



Skor üretimindeki düşüşün yanı sıra, top kayıplarındaki artış da dikkat çekiyor. Morant, kariyerinin en yüksek ortalaması olan 3,7 top kaybı ile oynarken, asist ortalamasını 7,3 seviyesinde tutmayı başardı. Ancak istikrarsız performansı, onu bir "franchise oyuncusu" olarak uzun vadede değerli kılıp kılmadığı yönünde soru işaretleri doğurdu.



Bütün bu tabloya ek olarak, Morant'ın takas piyasasına sürülebileceği yönünde dedikodular da artıyor. MacMahon, ligin çeşitli kulislerinde, Grizzlies'ın yaz döneminde köklü değişikliklere gitmesi halinde Morant'ın takas edilebileceğine dair "fısıltıların" ve "spekülasyonların" arttığını belirtti.



Grizzlies'ın, Oklahoma City Thunder karşısında ilk turda süpürülerek elenmesi, Morant'ın Memphis'teki geleceği hakkındaki soru işaretlerini daha da artırdı. Morant, takımı playofflara taşımayı başarmış olsa da, Memphis postseason aşamasında kayda değer bir etki yaratamadı ve hızlı bir şekilde elendi.



