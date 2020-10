NBA, takımların Draft adayları ile görüşmesine izin verecek

NBA'in, takımların bu hafta antrenmanlar, röportajlar ve tıbbi değerlendirmeler için NBA Draft oyuncu adaylar ile görüşmesine izin vereceği bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre NBA, takımların 2020 NBA Draft oyuncu adaylarıyla yüz yüze buluşması için 16 Ekim'den 16 Kasım'a kadar bir aylık bir zaman çerçevesi belirledi.



Bu duyurudan önce ekipler, oyuncularla yalnızca video konferans yoluyla uzaktan görüşüyorlardı. 2020 NBA Draftı, 18 Kasım'da düzenlenecek.



ESPN'den Jonathan Givony'e göre (lig tarafından yayınlanan bir not aracılığıyla):



Takımlar yüz yüze değerlendirmeler, mülakatlar veya tıbbi değerlendirme amacıyla Draft oyuncularıyla birlikte dört buçuk saate kadar 10 ziyaret planlayabilecek.



Her ekip, potansiyel oyuncuların bulunduğu şehre en fazla üç personel ve bir doktor gönderebilecek.



Takımlar herhangi bir tek oyuncuyla yalnızca iki kez buluşabilecekler.



KOVID İÇİN KATI KURALLAR, DEVAM EDECEK



Ek olarak, NBA katı KOVID-19 yönergelerini uygulamaya devam edecek:



"Herhangi bir ziyaretten önceki 72 saat içinde, oyuncular, antrenörler, takım personeli ve doktorlar dahil tüm katılımcılar FDA onaylı, negatif sonuç verecek bir KOVID-19 PCR testinden geçmek zorundadır. Takım personeli için test sonuçları, doğrulama için lig ofisine sağlanmalıdır. Ekip personeli ayrıca herhangi bir oyuncuyla etkileşime girdikten sonra iki saat içinde günlük ateş kontrolünden geçmeli, KOVID-19 semptomlarını kendi kendine izlemeli, maske takmalı, fiziksel etkileşimlerden kaçınmalıdır (el sıkışmaktan) ve fiziksel mesafeyi iki metre veya daha fazla tutmalıdır."



NBA, serbest oyuncu döneminin başlangıcı, antrenman kamplarının programı ve 2020-21 NBA sezonunun açılış gecesi için henüz bir tarih belirlemedi.