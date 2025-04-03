NBA, Morant'i silah hareketi nedeniyle soruşturuyor

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in, yakın zamanda Golden State Warriors karşılaşması sırasında eliyle yaptığı silah hareketi sebebiyle NBA tarafından soruşturmaya alındığı söylendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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NBA, Morant'i silah hareketi nedeniyle soruşturuyor
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03 Nisan 2025 12:28
NBA, Grizzlies'ın yıldız oyuncusu Morant'i, geçtiğimiz Çarşamba günü oynanan Warriors karşılaşmasında yedek kulübesine parmak silahı hareketi yaparken gördü.

ESPN'den Shams Charania ve Tim MacMahon'ın bildirdiğine göre, NBA bu durumu araştırıyor.

Olay, maçın son çeyreğinde bir mola sırasında meydana geldi.

Morant, mevzubahis hareketi molaya gitmek üzereyken Warriors'ın yedek kulübesine yaptı ve bu durum, Golden State oyuncusu Buddy Hield'in tepki göstermesine neden oldu.

NBA'in, Hield'in Morant'e verdiği tepkiyi de inceleyeceği ve taraflarla görüşmelerin yakın zamanda yapılmasının beklendiği aktarıldı. Karşılaşmada her iki oyuncuya da karşılıklı teknik faul verilmişti.

Morant, daha önce sosyal medyada silah gösterdiği için NBA tarafından iki kez cezalandırılmıştı.

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