NBA, Grizzlies'ın yıldız oyuncusu Morant'i, geçtiğimiz Çarşamba günü oynanan Warriors karşılaşmasında yedek kulübesine parmak silahı hareketi yaparken gördü.



ESPN'den Shams Charania ve Tim MacMahon'ın bildirdiğine göre, NBA bu durumu araştırıyor.



Olay, maçın son çeyreğinde bir mola sırasında meydana geldi.



Morant, mevzubahis hareketi molaya gitmek üzereyken Warriors'ın yedek kulübesine yaptı ve bu durum, Golden State oyuncusu Buddy Hield'in tepki göstermesine neden oldu.



NBA'in, Hield'in Morant'e verdiği tepkiyi de inceleyeceği ve taraflarla görüşmelerin yakın zamanda yapılmasının beklendiği aktarıldı. Karşılaşmada her iki oyuncuya da karşılıklı teknik faul verilmişti.



Morant, daha önce sosyal medyada silah gösterdiği için NBA tarafından iki kez cezalandırılmıştı.



