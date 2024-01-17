NBA, Sacramento Kings başantrenörü Mike Brown'a "maç sırasında bir hakemi agresif bir şekilde takip ettiği" ve "hakemleri alenen eleştirdiği" gerekçesiyle 50 bin dolar para cezası verdiğini duyurdu.



Brown, geçtiğimiz Pazar günü Kings'in Milwaukee Bucks'a karşı aldığı yenilginin dördüncü çeyreğinde oyundan atılmıştı.



Bucks guardı Cameron Payne'in Kings yıldızı De'Aaron Fox'ı top kaybına zorlamasının ardından Brown, düdüğün çalınmaması konusunda itiraz etmiş ve karşılaşma sırasında sahaya girerek hakemlerle yüz yüze gelmişti. Bu sırada Malik Monk ve Trey Lyles tarafından zapt edilmek zorunda kalan Brown, sonrasında oyundan atılmıştı.



Maç sonrası basın toplantısı sırasında 53 yaşındaki koç, aynı fikirde olmadığı düdüklerin pozisyonlarını göstermek için yanında bir laptop getirmişti.



