Brooklyn Nets'in, Milwaukee Bucks'a karşı NBA'in Oyuncu Katılım Politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.



NBA'den yapılan açıklamaya göre Nets, takımdan bağımsız bir doktorun maç dışında tutulan oyuncuların sağlığına ilişkin incelemesini de içeren bir soruşturmanın ardından, ligin oyuncu katılım politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



Brooklyn'in Bucks'la oynadığı maç, ekibin arka arkaya gecelerde oynadığı karşılaşmaların ikincisi olmuştu. Ekip, maç başlangıcından birkaç saat önce Spencer Dinwiddie, Nic Claxton ve Cam Johnson'ın oynamayacağını duyururken, günün ilerleyen saatlerinde Dorian Finney-Smith'in de kadro dışı olduğunu açıklamıştı.



NBA kariyerinde hiçbir maçı kaçırmayan ve 28 Ocak 2020'den bu yana art arda 299 kez ilk beş başlayan Mikal Bridges, Bucks karşısında yine ilk beş başlamış, ancak ilk çeyreğin tamamını oynadıktan sonra oyuna geri dönmemişti.



Maçtan sonra muhabirlere konuşan Bridges, "bu kararın hoşuna gitmediğini" belirtmişti.



Royce O'Neale ve Cam Thomas ise karşılaşmada ilk çeyreğin büyük bölümünde oynadıktan sonra, son üç çeyrekte kenarda oturmuşlardı.



Nets başantrenörü Jacque Vaughn, yaptığı açıklamada çoğu önemli oyuncunun oyun süresinin sınırlandırılması kararını savunan ifadeler kullanmıştı.



Milwaukee ise karşılaşmadadan 144-122'lik galibiyete ayrılmıştı.





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