NBA'de uzatmaların gecesi!

NBA normal sezon maçında Denver Nuggets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi.Aaron Gordon'ın kariyer gecesine rağmen Golden State, Denver'ı uzatmada 137-131 mağlup etti ve sezona 2'de 2 ile başladı.Denver'da 39 dakika sahada kalan Aaron Gordon, 10/11 üçlük isabetiyle 50 sayı ve 8 ribaund üretti ve kariyer rekorunu kırdı.Warriors'ta Stephen Curry ise 42 sayı, 6 ribaund ve 7 asist üretti. Jimmy Butler 21 sayı, 6 asist ile oynarken Jonathan Kuminga 14 sayı attı. Draymond Green ise 13 sayı, 8 ribaund ve 8 asist kaydetti.Karşı tarafta ise Nikola Jokic 21 sayı, 13 ribaund, 10 asist ve 8/23 şut isabetiyle oynadı. Jamal Murray 25 sayı, 10 asist ile double-double yaptı.Gecenin diğer maçında ise OKC Thunder, Indiana Pacers'ı 2 uzatma sonucunda 141-135 mağlup etti.Son MVP Shai Gilgeous - Alexander 55 sayı ile maçın yıldızı oldu. Aaron Wiggins 23 sayı, Chet Holmgren 15 sayı ve kenardan gelen Ajay Mitchell 26 sayı üretti.Indiana Pacers'ta Bennedict Mathurin 36 sayı, Pascal Siakam 32 sayı, Obi Toppin 20 sayı, Ben Sheppard 15 sayı üretti.