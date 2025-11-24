23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-5
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
4-2
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-1
23 Kasım
Brest-Metz
3-2
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
0-1
23 Kasım
Lazio-Lecce
2-0
23 Kasım
Elche-Real Madrid
2-2
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-1
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-1
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-1
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

NBA'de Thunder, Blazers'ı yenerek serisini 9 maça çıkardı

Lakers, baştan sona çekişmeli geçen maçta deplasmanda Jazz'ı 108-106 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı- Sahasında Nets'i 119-109 yenen Raptors, üst üste 7 galibiyetle son 3 yılın en uzun serisini yakaladı

calendar 24 Kasım 2025 09:56
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
LONDRA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Portland Trail Blazers'ı 122-95 yendi.

Sezonda tek yenildiği takım Blazers'ı Paycom Center'da ağırlayan Thunder'da, Shai Gilgeous-Alexander, "ilk 3 çeyrekte 37 sayı" atarak galibiyetin mimarı oldu. Maçta 8'de 8 şut isabetiyle oynayan Ajay Mitchell, 20 sayı kaydetti.

Konuk takımda Jerami Grant, 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken Deni Avdija, 11 sayıyla maçı tamamladı.


Thunder, galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Blazers, sezondaki 10. yenilgisini yaşadı.

- Lakers, deplasmanda Jazz'ı yendi

Los Angeles Lakers, baştan sona çekişmeli geçen maçta deplasmanda Utah Jazz'ı 108-106 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Lakers'ta Luka Doncic 33 sayı, 11 ribaunt, Austin Reaves 22 sayı, 10 ribaunt, LeBron James 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Jazz'da Lauri Markkanen, 20 sayısının 12'sini son çeyrekte atarak maçın kopmasını engelledi. Son saniyede 3 sayılık atışı çemberden dönen Keyonte George, 27 sayı, 8 asistle parkeden ayrıldı.

- Brandon Ingram, kariyerinde 10 bin sayıya ulaştı

Sahasında Brooklyn Nets'i 119-109 yenerek 12'de 11 yapan Toronto Raptors, üst üste 7 galibiyetle son 3 yılın en uzun serisini yakaladı.

Raptors'ta Scottie Barnes, 17 sayıyla en skorer isim oldu. RJ Barrett, sağ dizinde burkulma nedeniyle üçüncü çeyrekte oyundan çıkmadan önce 16 sayı attı.

Brandon Ingram ise kaydettiği 14 sayıyla kariyerinde 10 bin sayıya ulaştı.

Nets'te Tyrese Martin'in 26, Michael Porter Jr'ın 25, Noah Clowney'nin 22 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
