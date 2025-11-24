LONDRA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Portland Trail Blazers'ı 122-95 yendi.Sezonda tek yenildiği takım Blazers'ı Paycom Center'da ağırlayan Thunder'da, Shai Gilgeous-Alexander, "ilk 3 çeyrekte 37 sayı" atarak galibiyetin mimarı oldu. Maçta 8'de 8 şut isabetiyle oynayan Ajay Mitchell, 20 sayı kaydetti.Konuk takımda Jerami Grant, 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken Deni Avdija, 11 sayıyla maçı tamamladı.Thunder, galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Blazers, sezondaki 10. yenilgisini yaşadı.Los Angeles Lakers, baştan sona çekişmeli geçen maçta deplasmanda Utah Jazz'ı 108-106 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.Lakers'ta Luka Doncic 33 sayı, 11 ribaunt, Austin Reaves 22 sayı, 10 ribaunt, LeBron James 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.Jazz'da Lauri Markkanen, 20 sayısının 12'sini son çeyrekte atarak maçın kopmasını engelledi. Son saniyede 3 sayılık atışı çemberden dönen Keyonte George, 27 sayı, 8 asistle parkeden ayrıldı.Sahasında Brooklyn Nets'i 119-109 yenerek 12'de 11 yapan Toronto Raptors, üst üste 7 galibiyetle son 3 yılın en uzun serisini yakaladı.Raptors'ta Scottie Barnes, 17 sayıyla en skorer isim oldu. RJ Barrett, sağ dizinde burkulma nedeniyle üçüncü çeyrekte oyundan çıkmadan önce 16 sayı attı.Brandon Ingram ise kaydettiği 14 sayıyla kariyerinde 10 bin sayıya ulaştı.Nets'te Tyrese Martin'in 26, Michael Porter Jr'ın 25, Noah Clowney'nin 22 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.