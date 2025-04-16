İşte yıla damga vuran tüm hikayeler!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 normal sezonu, uzun yıllar konuşulacak birçok farklı hikayeyle tarihteki yerini aldı.NBA'de büyük heyecanın yaşandığı 82 maçlık normal sezon, unutulmaz anlara sahne olurken pek çok takas, rekor ve tarihi performansla hafızalara kazındı.beklenmedik takası,tarihi performansı,kırdığı rekorlar, Oklahoma City Thunder ve yıldızıyükselen grafiği, sezonun en çok konuşulan olayları oldu.