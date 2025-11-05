05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

NBA'de iki takımın taşınma ihtimali: Grizzlies ve Pelicans gündemde

NBA yönetimi, yeni takımlar ekleme planlarının yanı sıra, bazı küçük pazar takımlarının başka şehirlere taşınma olasılığını da masaya yatırıyor.

calendar 05 Kasım 2025 15:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Sports Illustrated yazarı Chris Mannix'e göre, kamuoyuna açık şekilde Seattle ve Las Vegas'a genişleme planları üzerinde durulsa da, Komisyoner Adam Silver kapalı kapılar ardında bazı takımların taşınma senaryolarının da görüşüldüğünü doğruladı.

Bu kapsamda, Memphis Grizzlies ve New Orleans Pelicans kulüpleri potansiyel adaylar arasında en çok konuşulan iki franchise konumunda.


Pelicans'ın Smoothie King Center ile olan kira sözleşmesi 2029'da sona erecek, ancak yenileme veya modernizasyon görüşmelerinde henüz anlaşmaya varılamadı. Grizzlies'in FedExForum sözleşmesi de benzer şekilde 2020'lerin sonuna kadar devam ediyor.

Bu durum, NBA'in genişleme planlarının ötesinde, bazı kulüplerin yeni pazar arayışına yönlendirilme olasılığını güçlendiriyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
