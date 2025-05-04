Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 120-101 yenerek ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline kaldı.
Batı Konferansı'nı 4. sırada tamamlayan Nuggets, play-off ilk tur serisi 7. maçında konferans 5'incisi olarak play-off'lara kalan Clippers'ı ağırladı.
İkinci ve üçüncü periyotta rakibine büyük üstünlük kuran Nuggets, bir ara farkı 35 sayıya çıkardığı karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.
Ev sahibi takımda Aaron Gordon 22 sayı, 5 asist, Christian Braun 21 sayı, 5 ribaunt, Nikola Jokic 16 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Jamal Murray 16 sayı 5 ribaunt, Russell Westbrook 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Michael Porter Jr 15 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Nuggets, NBA play-off'larındaki 7. maç galibiyetinde 6 oyuncusu 15 ve üstü sayı atan ilk takım oldu.
Clippers'ta ise Kawhi Leonard 22 sayı, 5 ribaunt, Kobe Brown 13 sayı, 3 asist ve Ivica Zubac 10 sayı, 14 ribaunt üretti.
Denver Nuggets, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder ile eşleşti.
NBA'de Denver Nuggets, konferans yarı finaline yükseldi
Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 120-101 mağlup ederek Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder ile eşleşti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 120-101 yenerek ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline kaldı.
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