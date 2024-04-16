NBA'in 2023-24 normal sezonunda 22,5 milyondan fazla taraftar toplayarak bu alanda rekor kırdığı bildirildi.



Bu yıl heyecan dolu geçen NBA normal sezonunun yarattığı etki, seyirci miktarı rakamlarına da yansıdı.



NBA, normal sezondaki toplam seyirci sayısının 22.538.518'e ulaştığını ve üst üste ikinci yıl seyirci rekorunun kırıldığını duyurdu. NBA'de 873 kapalı gişe maç oynandığı, maçların yüzde 71'inde tüm biletlerin tükendiği ve arenaların ortalama 18.324 seyirci çektiği açıklanırken, bu rakamların tümünün lig için rekor olduğu bildirildi. NBA, sezon boyunca sahaların yüzde 98'inin dolarak bir başka rekora imza attığını da ekledi.



Bu kategorilerdeki önceki rekorlar, toplam seyirci sayısı için 22.234.502 kişi, kapalı gişeler için 791 maç, biletlerin tükendiği maçlar %63 ve ortalama seyirci sayısı için ise 18.077 kişi şeklindeydi. Bu eski rekorların her biri 2022-23 sezonunda kırılmıştı.



Tüm maçlarının biletlerinin tükendiği 12 takımın ise Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Sacramento Kings ve Utah Jazz olduğu kayıtlara geçti.



NBA ayrıca biletlerin 150'den fazla ülke ve bölgedeki taraftarlar tarafından satın alındığını da duyurdu.





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