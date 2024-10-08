Nazmiye Ak, Avrupa üçüncüsü

Nazmiye Ak, boccede Avrupa üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nazmiye Ak, Avrupa üçüncüsü
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08 Ekim 2024 15:26
Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nazmiye Ak, gençler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İspanya'nın Isla Cristina kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda genç kızlar altın nokta kategorisinde yarışan milli sporcumuz Nazmiye Ak, Avrupa üçüncüsü oldu." denildi.

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