Nazım Sangare: "Türk olmaktan gurur duydum"

Nazım Sangare, Helsinki maçı sonrası yaptığı açıklamada görüşlerini aktardı.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; AA
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Nazım Sangare: 'Türk olmaktan gurur duydum'
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26 Ağustos 2021 23:30
Fenerbahçeli Nazım Sangare, Helsinki maçı sonrası yaptığı açıklamada genç oyuncuların gelişimi açısından her iki maçın da önemini ve gruplara kalmaktan duydukları mutluluğu anlattı.

Gruplara kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını dile getiren Nazım Sangare, "Bu galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Şimdi lig maçına bakacağız. Ben de genç oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Nazar değmesin, maşallah." diye konuştu.

Tribünlerde her renkten taraftarın kendilerini desteklemesine çok mutlu olduğunu belirten Sangare, "Taraftarlarımız da bugün bizi destekledi. Gurur duyuyorum. Sanki tarafımız onlardan daha fazlaydı. Tribünde sadece Fenerbahçeli formalı taraftarlar görmedim. Trabzonspor formalı taraftar da gördüm. Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum. Çok mutluyuz. Herkese çok teşekkürler." dedi.


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