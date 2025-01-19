Nazillispor'dan güzel başlangıç

Nazillispor, ikinci yarının ilk haftasında evinde eksi 1 puana sahip Giresunspor'u 4-2 yenerek güzel bir başlangıç yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nazillispor'dan güzel başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2025 14:54
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, ikinci yarının ilk haftasında evinde eksi 1 puana sahip Giresunspor'u 4-2 yenerek güzel bir başlangıç yaptı.

Bu sonuçla 12 puana yükselen siyah-beyazlılar kümede kalma yolunda umut tazeledi. Takımının başında çıktığı ilk resmi maçta galibiyetle tanışan teknik direktör Muzaffer Taşkın, futbolcularının moral ve özgüven olarak iyi bir seviyede olduğunu söyledi. Alınan galibiyetin değerli olduğunu belirten Taşkın, "Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Her maç çok önemli ve final niteliğinde. Seri galibiyetler yakalayıp bir an önce düşme potasının uzağında olmak istiyoruz" dedi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery