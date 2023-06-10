Nathan Redmond'un maaşı belli oldu

Spor Toto Süper Ligde sezonu 3. sırada bitiren ve geelcek sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta öncelik Nathan Redmond. Beşiktaş 29 yaşındaki kanat oyuncusuna yeni sözleşme önerdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nathan Redmond'un maaşı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2023 09:45
Son güncelleme 10 Haziran 2023 09:46
Sezonun sona ermesiyle beraber Beşiktaş'ta kadro çalışmaları hız kazandı.

Geride bıraktığımız sezonun öne çıkan isimlerinden Nathan Redmond'un takımda kalması için çaba harcanıyor.

Beşiktaş'ta İngiliz futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif edilmesi planlanıyor. Redmond'a sezon başı maaş olarak 1.8 milyon euro ödenmesi düşünülüyor. Artık son sözün yıldız futbolcuda olacağı kaydedildi.

Şu anda bonservisi elinde olan başarılı oyuncuya birçok takımın ilgisi bulunuyor. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun önceliğinin İngiltere Premier Lig olduğu bildirildi. Eğer Redmond, Premier Lig'de beklediği ve istediği teklifi bulamazsa Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor.

29 MAÇTA 6 GOL

Bu sezon özellikle Şenol Güneş geldikten sonra ciddi bir çıkış yaşayan deneyimli yıldız toplamda 29 resmi maçta 6 gol attı, 6 asist yaptı. Redmond, 4-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinde sahanın en iyilerindendi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery