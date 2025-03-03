Nathan Ake'den sakatlık açıklaması!

Manchester City oyuncusu Nathan Ake, yaşadığı sakatlık hakkında kendi Instagram hesabından açıklamalarda bulundu ve taraftarlara çağrı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Nathan Ake'den sakatlık açıklaması!
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03 Mart 2025 22:55
Manchester City forması giyen Nathan Ake, ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat oldu.

Hollandalı oyuncu, kendi Instagram hesabından Manchester City taraftarlarına bir mesaj gönderdi. 

Ake, "Bu benim için çok sinir bozucu bir sezon oldu ama aylardır beni rahatsız eden ayağımdaki kırıkla ilgili başarılı bir ameliyat geçirdim ve geleceğe olumlu bakıyorum! Şimdi dinlenin ve iyileşin, yakında görüşmek üzere ve desteğiniz için teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla 18 maça çıkan stoper, gol veya asist katkısı üretemedi.

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