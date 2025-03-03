Nathan Ake'den sakatlık açıklaması!

Manchester City forması giyen Nathan Ake, ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat oldu.



Hollandalı oyuncu, kendi Instagram hesabından Manchester City taraftarlarına bir mesaj gönderdi.



Ake, "Bu benim için çok sinir bozucu bir sezon oldu ama aylardır beni rahatsız eden ayağımdaki kırıkla ilgili başarılı bir ameliyat geçirdim ve geleceğe olumlu bakıyorum! Şimdi dinlenin ve iyileşin, yakında görüşmek üzere ve desteğiniz için teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.



PERFORMANSI



Bu sezon Manchester City formasıyla 18 maça çıkan stoper, gol veya asist katkısı üretemedi.



