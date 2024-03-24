Napoli, Osimhen'in alternatiflerini belirledi!

Victor Osimhen'i 110-130 milyon euro arasında bir fiyata satmak isteyen Napoli, yıldız forvetin alternatiflerini de belirledi. işte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli, Osimhen'in alternatiflerini belirledi!
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24 Mart 2024 17:28
Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Victor Osimhen için kararını verdi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi, Osimhen'i 110-130 milyon euro arasında bir fiyata satmak istiyor.

ALTERNATİFLER BELLİ OLDU

Nijeryalı oyuncudan önemli bir bonservis ücreti kazanmak isteyen İtalyanlar, oyuncunun alternatifini de belirledi.

Habere göre Napoli, Osimhen'i iyi bir fiyata satarsa Feyenoord'dan 22 yaşındaki forvet Santiago Gimenez'i kadrosuna katabilir. Ayrıca İtalyan devi, Lille'den Jonathan David'i de listesine aldı.

50 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Napoli'nin Gimenez için 50 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da ifade edildi.

Feyenoord'da bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Meksikalı golcü, 24 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Jonathan David ise Lille'de 37 maçta 22 gol ve 7 asist yaptı.

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