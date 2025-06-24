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Napoli, Noa Lang ile anlaştı!

Serie A şampiyonu Napoli, PSV forması giyen Noa Lang ile anlaşmaya vardı.

calendar 24 Haziran 2025 14:33 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 14:42
Fotoğraf: Imago
Napoli, Noa Lang ile anlaştı!
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İtalya Serie A ekibi Napoli, PSV forması giyen Noa Lang ile transfer için anlaşmaya vardı.

PSV ile üç yıllık daha sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncu için kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ve tarafların 28 milyon Euro civarında bir bonservis bedelinde uzlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Oyuncu yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA OYNADI

Oyuncunun üvey babası Nourdin Boukhari, bir dönem Türkiye'de Kasımpaşa forması giymişti. Lang bu esnada Beşiktaş'ın altyapısında oynadı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı, 14 gol, 12 asistlik katkı sağla


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