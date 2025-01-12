Napoli'nin büyük hedefi: Garnacho

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Napoli, Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli'nin büyük hedefi: Garnacho
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12 Ocak 2025 16:17
İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Napoli, Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmak istiyor.

Sport Italia'nın haberine göre; Napoli, Alejandro Garnacho'nun transferi için oyuncunun menajeri ile temasa geçti.

Habere göre; takımdan ayrılmak isteyen Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine güçlü bir takviye yapmak isteyen Napoli, teknik direktör Antonio Conte'nin çok istediği Alejandro Garnacho'yu listenin 1 numarasına yazdı.

Habere göre; Kvaratshelia'nın takımdan ayrılması halinde Napoli, Garnacho için Manchester United'a 50 milyon euro'luk bir teklifte bulunacak.

Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in fazla forma şansı vermediği Garnacho, bu sezon çıktığı 29 maçta 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.
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