Napoli kupada avantajını kaybetti

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli, sahasında Atalanta ile 0-0 berabere kaldı.

Abone Ol
Napoli kupada avantajını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2021 01:20
Futbolda İtalya Kupası yarı finalinde Napoli-Atalanta maçı 0-0 sonuçlandı.

Napoli'de Diego Armando Maradona Stadı'nda yapılan maçta, ligin iki önemli takımı kozlarını paylaştı. 

Dengede geçen karşılaşma, golsüz sona erdi.

Bu mücadelenin rövanşı, 10 Şubat'ta Atalanta'nın ev sahipliğinde Bergamo'da yapılacak. Bu eşleşmenin galibi, kupa finalinde Juventus-Inter eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için