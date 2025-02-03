Napoli'den Roma karşısında kritik puan kaybı

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Roma, konuk ettiği Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Lider Napoli'nin 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli'den Roma karşısında kritik puan kaybı
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03 Şubat 2025 00:46
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Roma, Napoli'yi konuk etti. 

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Napoli'nin golünü 29. dakikada Leonardo Spinazzola kaydetti. Roma'ya beraberliği getiren gol ise 90+2'de Angelino'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte 7 maçlık galibiyet serisi sona eren lider Napoli, 54 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Inter ile puan farkını açma fırsatını kaçırdı. 

Yenilmezlik serisi 7 maça yükselen Roma ise 31 puana yükseldi ve 9. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Roma, Venezia'ya konuk olacak. Napoli ise Udinese'yi ağırlayacak.




 
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