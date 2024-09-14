Napoli'de kalan Mario Rui, tek başına antrenman yapıyor

Beşiktaş ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Napoli'nin sol beki Mario Rui, takımda kalmasının ardından tek başına idman yapmak zorunda kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'de kalan Mario Rui, tek başına antrenman yapıyor
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14 Eylül 2024 16:36
Beşiktaş ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Napoli'nin sol beki Mario Rui, hazin bir sonla karşılaştı.

Il Mattino'nun haberine göre; Galatasaray'a ya da Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen Portekizli oyuncu, Ocak ayına kadar takımdan ayrı şekilde antrenmanlarını sürdürecek.

Haberde, Spinazzola transferi sonrası Napoli'nin kadroda düşünmediği Rui'nin bu kararı kendi isteğiyle aldığı ve antrenmanları aksatmadan zorunluluklarını yerine getireceği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mario Rui'nin Napoli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Portekizli futbolcu, Napoli forması altında çıktığı 227 maçta 3 gol attı ve 26 asist yaptı.
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