Fenerbahçe Başakşehir ücretsiz izle, FB Başakşehir maçı canlı linki
Haber Tarihi: 15 Aralık 2024 18:33 -
Güncelleme Tarihi:
15 Aralık 2024 18:33
Fenerbahçe Başakşehir ücretsiz izle, FB Başakşehir maçı canlı linki
Fenerbahçe Başakşehir maçı bedava bein Sports izle | Fenerbahçe Başakşehir maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Başakşehir maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izleme detayları
Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor. Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim ile oynadığı karşılaşmayı da 3-1 kazandı.
BAŞAKŞEHİR'DE İKİ EKSİK
Turuncu-lacivertli ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Başakşehir'de Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner, sakatlıkları nedeniyle maçta takımlarındaki yerini alamayacak.
33. RANDEVU
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 33. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce ligde oynanan 32 müsabakada Fenerbahçe 18 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 47 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.
SON 5 MAÇTA 5 GALİBİYET
Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 4'ü lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla kazandı. Kupada da rakibini 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, bu maçlarda Başakşehir ağlarına 10 gol gönderirken kalesinde ise 1 gol gördü.
FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 16 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçlarda 12 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli ekip rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin 30 golüne Başakşehir 10 golle karşılık verdi.
SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK
İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 8 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar en son 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken, bu müsabakanın ardından ligde oynanan maçlarda beraberlik çıkmadı.
JOSE MOURINHO'NUN BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ SÖZLERİ
Fenerbahçe, Başakşehir'i devirerek önce Süper Lig'de Beşiktaş karşısında alınan derbi mağlubiyeti, ardından Bilbao karşısında yaşadığı Avrupa Ligi yenilgisini telafi etmek istiyor. Özellikle Bilbao maçında Başkan Ali Koç istifaya davet edilirken, sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuları da uzun süre protesto etmişti. Hem yönetim hem teknik heyet bugünkü maçı kazanarak rüzgarı tersine çevirmek istiyor. Moral olarak düşen takımı ayağa kaldırmak için cuma gününden itibaren her şey yapıldı. Önce Başkan Ali Koç, tesislerde oyuncularla bir araya gelerek "Kaybedilmiş bir şey yok. Biz sezon sonunda şampiyon olacağız" mesajı vererek herkese güvendiğini gösterdi. Teknik Direktör Jose Mourinho ve kaptanlarda oyuncularla yaptığı toplantılarda, "Bize yakışmayan iki mağlubiyet aldık. Ama ondan önce de ligde 5 maç üst üste kazandık. O coşkuyu sahaya yansıtmalı ve galip gelmekten başka bir şey düşünmemeliyiz. Taraftarımızı mutlu edecek üç puanı almalıyız" dediği öğrenildi. Mourinho'nun da Başakşehir karşısında ilk dakikadan itibaren baskılı, sürekli pozisyon arayan bir oyun anlayışını seçeceği bildirildi. Portekizli çalıştırıcı, oyuncularına yönelik "Golü erken bulalım ve strese girmeyelim. Daha önce de söyledim. Benim felsefemde bir ya da ikinci golü bulduktan sonra geriye çekilmek yok. Atabildiğimiz kadar gol atmalıyız" ifadelerini kullandı.
İLGİLİ VİDEO
MOURINHO'DAN AMRABAT'A BAŞAKŞEHİR MAÇI GÖREVİ
Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'a özel bir görev verdi. Sarı-Lacivertliler'de Samandıra'da yapılan taktik çalışmalarda yükselişte olan Başakşehir'e karşı geriden oyun kurmanın daha zor olduğu konuşuldu. Önde çok sert bir pres yapan turuncu-lacivertliler için önlem ise Sofyan Amrabat olacak. Faslı futbolcu, geriden top çıkartırken stoperlerin arasına girerek takımını rahatlatacak ve atağı başlatan isim olacak.
MOURINHO'DAN CENK TOSUN'A 'HAZIR OL' MESAJI
Fenerbahçe'de bu sezon çok fazla süre alamayan Cenk Tosun, daha çok forma giymeye hazırlanıyor. Youssef En-Nesyri'nin formsuzluğu nedeniyle endişeli olan teknik direktör Jose Mourinho'nun, 33 yaşındaki santrfor ile görüşerek kendisini hazır tutmasını istediği öğrenildi. Portekizli'nin, En-Nesyri'ye verdiği kadar artık Cenk'e de şans tanımayı düşündüğü ifade edildi.
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Özdamar oturacak.
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri.
Başakşehir XI: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson, Krzysztof Piatek.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.
SAMET OYNAMAYACAK
Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin, teknik ekip kararıyla yarın sahada olmayacak. Teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol ekibiyle oynanan maçın ardından Samet'i korumak için RAMS Başakşehir karşısında sahaya sürmeyeceğini açıklamıştı.
ÇAĞLAR 11'E DÖNECEK
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçıyla ilk 11'e dönüyor. Sakatlığını atlattıktan sonra Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, müsabakanın ikinci yarısında Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olmuştu. Baba olan Çağlar Söyüncü, oğlunun doğumunun ardından izin yapmayacak ve RAMS Başakşehir maçında sahada olacak. Djiku'nun cezalı, Samet Akaydin'in de teknik ekip kararıyla forma giyemeyecek olması sebebiyle savunma tandemi Çağlar-Becao ikilisinden oluşacak.