Hatayspor'dan Göztepe maçının hakemine tepki

Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atıç, "Ne kadar üzgün olduğumuzu anlatacak kelimeler bulamıyoruz. Geçen hafta Başakşehir maçı sonrası bir açıklama yapmıştık. 'VAR nerede var, VAR nerede yok? Anlayamıyoruz' demiştik ama bu hafta sağ olsunlar, bize anlattılar. VAR, Hatayspor aleyhinde var. Hatayspor lehinde VAR'ın olmadığını anlamış olduk." dedi.



"Birileri Hatayspor üzerinden bir yerlere mesaj vermek istiyorsa açık açık söylesinler." diyen Atıç, şöyle devam etti:



"Bakın 'Hatay şehri' diyoruz. 'Hatayspor sadece bir kulüp değil, aynı zamanda bir şehrin travmasını bitirmeye çalışan bir spor kulübü.' diyoruz ama burada Hatayspor üzerinden birileri mesaj vermek istiyor. 18 Temmuz'da (Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu) Hatayspor ya da Hatay'ın duruşunu mu sorguluyorlar? Onu bilemiyoruz. Hakem arkadaş VAR'la birlikte maçı yönettiğini düşünüyor. Burada VAR'ın üstünde bir VAR olduğunu düşünüyorum çünkü bu kadar maç izliyoruz, hiçbir yerde VAR'ın 4-5 dakika oturup kritik yaptığı, spor yorumcuları gibi saatlerce pozisyon üzerinde durduğunu düşündüğümüz bir maç görmedik. Bu baktığınızda, iki pozisyonda da VAR hakemi, orta hakem 3-4 dakika boyunca pozisyon üzerinde çalışma yapıyor."



Atıç, Hatay'ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:



"Kusura bakmayın, canımız çok yanıyor. Bize galibiyetin ne kadar lazım olduğunu, bir şehrin yüzünün güldürülmesinin ne kadar ortada olduğunu bildiğimiz halde maalesef bugün burada hak yeniyor. Emek yeniyor. Hocayla konuşuyoruz. 'Dinleneceğim biraz, müsaade edin.' diyor. Bence bu hocanın ömür boyu dinlenmesi lazım. Yeter yaptığı operasyonlar. Antalya maçını gördünüz. Bugün Antalya maçının tekrarını sağlıyor. Kusura bakmasınlar, biz böyle bir hakem yönetimini, anlayışı asla kabul etmiyoruz. Karşı çıkıyoruz."



"VAR, Hatayspor aleyhine var"



Hakem kararlarına yönelik eleştirisini sürdüren Atıç, şunları kaydetti:



"Şu öneride bulunmak istiyorum, hakemi kaldırın. Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Bakalım dijital kameralardan, çalışmalar üzerinden kime galibiyet vermek istiyorsanız, kime penaltı vermek istiyorsanız, kime vermemek istiyorsanız onu sağlayın. Biz de hakem diye onun kararına saygı duymayalım. Derdimiz çok. Acımız çok büyük. Üzüntümüz çok fazla ama artık yeter. VAR'ın nerede var olduğunu öğrenmiş olduk. VAR, Hatayspor aleyhine var. Bundan sonra kusura bakmasınlar. Birileri mesaj vermek istiyorsa, Hatayspor üzerinden vermesin. Hatayspor, en son uğraşacakları kulüp olsun. Canımız yanıyor, yaramız var. Lütfen bizden ellerini çeksinler."



